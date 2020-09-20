إيران تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 3097 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 422140، كذلك سجلت 183 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى24301 وفاة وفقاً لوكالة أنباء روسيا اليوم . ما يرفع الحصيلة إلى24301 وفاة وفقاً لوكالة أنباء روسيا اليوم . وقالت وزارة الصحة إن 3898 في حالة حرجة وهم يخضعون الآن للعلاج في العناية المركزة. حالة حرجة وهم يخضعون الآن للعلاج في العناية المركزة. Advertisements وبلغ عدد المتعافين من المرض منذ بدء تفشي الوباء 359570 شخصا. وأعلنت الوزارة أن 15 محافظة مصنفة الآن مناطق حمراء بسبب تفشي الوباء.

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