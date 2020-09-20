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بريطانيا تفرض غرامات تصل لـ 10 آلاف استرليني حال خرق العزل المنزلي

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 أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، إلزام المواطنين الذين لا يلتزمون بالعزل المنزلي في حال إصابتهم بفيروس المستجد (كوفيد-19) بغرامات تبدأ من ألف وحتى 10 آلاف جنيه استرليني.


 وقالت الحكومة في بيان - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" - أن الغرامات الكبيرة ستكون ردًا على عدم الالتزام المتكرر، مثل منع الآخرين

من العزل الذاتي، إذ يقوم أصحاب بعض المشروعات بمنع فريق العمل من أخذ أجازة للعزل الذاتي وتهديدهم بالتسريح حال عدم حضورهم إلى العمل.


 وأضاف رئيس الوزراء بوريس جونسون أن الأشخاص الذين قرروا تجاهل القوانين سيتم توقيع عقوبات خاصة ضدهم، يجب أن

نفعل ما في استطاعتنا للحد من انتشار هذا الفيروس، من أجل منع إصابة أغلب الضعفاء، وحماية هيئة الخدمات الصحية الوطنية (إن أتش أس) وإنقاذ الأرواح".


 وقد قالت الحكومة، إنها ستقوم بدفع منحة قدرها 500 جنيه استرليني للمرضى الذين يثبت إيجابية إصابتهم بالفيروس ويخضعون للحجر المنزلي ولا يستطيعون العمل من المنزل.


 وحددت الحكومة أن تكون فترة العزل المنزلي 10 أيام على الأقل للمرضى وباقي أعضاء عائلة المريض أيضًا.
 

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