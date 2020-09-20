قال المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد إن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أصدر بيانا بشأن مفاوضات السلام الأفغانية يؤكد فيه الالتزام الدولي بـ"سيادة أفغانستان واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية".
الدولي.
وأضاف خليل زاد - في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" نقلتها قناة "طلوع" الأفغانية اليوم /الأحد/ - أن البيان يدعم المسار الذي تسلكه الأطراف حاليا وهو إيجاد تسوية سياسية تستوعب جميع الأفغان تساندها المنطقة والمجتمع
وأوضح أن هذه لحظة فريدة لأفغانستان ليس فقط لأن الأطراف الأفغانية تتفاوض بشكل مباشر، ولكن كما أشار بيان مجلس الأمن الدولي لأن هناك دعما دوليا واسعا للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية وسلام في أفغانستان، مؤكدا على أهمية اغتنام هذه الفرصة الفريدة.
بأنه لا يمكن تحقيق سلام مستدام إلا من خلال عملية سلام شاملة بقيادة أفغانية ومملوكة للأفغان وتهدف إلى التوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل، فضلا عن تسوية سياسية شاملة لإنهاء النزاع في أفغانستان.
كان مجلس الأمن الدولي قد رحب في وقت سابق ببدء مفاوضات السلام الأفغانية، كما أقر أعضاء المجلس
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم القوي للأطراف جميعا في المفاوضات، كما دعوها إلى مواصلة متابعة تدابير بناء الثقة بما في ذلك الحد من العنف، مؤكدين من جديد على أهمية دور الأمم المتحدة في تعزيز السلام والاستقرار بأفغانستان ومرحبين بجهود جميع الشركاء الإقليميين والدوليين لأفغانستان في تسهيل المفاوضات بين الأفغان وفي مساعدة الأطراف كافة على التوصل إلى السلام.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن يؤكد الالتزام الدولي بسيادة أفغانستان واستقلالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.