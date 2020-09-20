ألمانيا تسجل 1345 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أنه تم تسجيل 1345 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا

منذ بداية الجائحة إلى 271 ألفًا و415 حالة.



ونقلت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الأحد عن البيانات التي ينشرها المعهد - أنه تم

تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة 9 آلاف و386 حالة.



وأوضح المعهد، أن هناك 21 ألفًا و300 حالة نشطة بفيروس كورونا المستجد بينما تعافى حتى الآن 240 ألفًا و700 شخص من الفيروس.