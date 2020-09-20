أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أنه تم تسجيل 1345 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيامنذ بداية الجائحة إلى 271 ألفًا و415 حالة.
تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة 9 آلاف و386 حالة.
ونقلت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الأحد عن البيانات التي ينشرها المعهد - أنه تم
وأوضح المعهد، أن هناك 21 ألفًا و300 حالة نشطة بفيروس كورونا المستجد بينما تعافى حتى الآن 240 ألفًا و700 شخص من الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تسجل 1345 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.