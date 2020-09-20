الصحة العالمية تقر بروتوكول اختبارات على أدوية عشبية لعلاج كورونا

أقرت منظمة الصحة العالمية بروتوكولًا ينظم إجراء اختبارات على أدوية عشبية أفريقية، كعلاجات محتملة لفيروس كورونا وأمراض وبائية أخرى.



أشارت المنظمة، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد، إلى أن المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية (تخص مجموعة تصل إلى 3 آلاف

شخص للاختبار) محورية لتقدير سلامة وفعالية المنتجات الطبية الجديدة بشكل كامل.



وقال المدير الإقليمي في المنظمة، بروسبر توموسيمى، "إنه إذا تبينت سلامة ونجاعة وجودة أحد منتجات الطب التقليدي، فإن منظمة الصحة العالمية ستوصي

Advertisements

به من أجل تصنيعه محليًا بشكل سريع وعلى نطاق واسع".



أضاف، توموسيمي، أن ظهور (كوفيد-19) مثل تفشي فيروس إيبولا في غرب أفريقيا سلط الضوء على الحاجة إلى نظم صحية قوية، وسرّع برامج البحث والتطوير، بما في ذلك الطب التقليدي.



أقرت المنظمة البروتوكول بالشراكة مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومفوضية الاتحاد الأفريقي للشؤون الاجتماعية.