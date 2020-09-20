الدفاع الأفغانية: اكتشاف وإبطال مفعول 4776 عبوة ناسفة في البلاد

قالت وزارة الدفاع الأفغانية، إن قوات الجيش الوطني اكتشفت وأبطلت مفعول 4 آلاف و776 عبوة ناسفة في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الستة الماضية.
وأضافت الوزارة - في بيان لها نقلته قناة "طلوع" الأفغانية اليوم /الأحد/ - إن هذه العبوات الناسفة تمت زراعتها من قبل
من أن استخدام العبوات الناسفة يعد انتهاكا خطيرا لقوانين حقوق الإنسان الدولية إلا أن حركة "طالبان" تواصل استخدامها كتكتيك حرب.
وأوضحت الوزارة، أنه تم إنقاذ أرواح آلاف المدنيين والحفاظ على مئات الكيلومترات من الطرق ومئات الجسور نتيجة تفكيك 4776 عبوة ناسفة وقنبلة، مشيرة إلى أنه على الرغم
يذكر أنه في شهر يوليو الماضي، أشارت البيانات الرسمية إلى أن 2685 مدنيا قتلوا أو أصيبوا خلال خمسة أشهر - من 21 يناير إلى 20 يونيو - لكن ذلك دون تحديد عدد الذين فقدوا حياتهم أو الذين أصيبوا.
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