كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فلسطين تغلق بلدة ميثلون 4 أيام للحد من انتشار كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت السلطات الفلسطينية، اليوم الأحد، بلدة ميثلون جنوب جنين لمدة 4 أيام، للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن محافظ جنين بفلسطين أكرم الرجوب، قوله إن إغلاق البلدة يأتي لإجراء الفحوص الطبية اللازمة.

وأضاف الرجوب، أن بلدية ميثلون ستقوم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بتنفيذ مقتضيات هذا القرار وذلك عقب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدة.