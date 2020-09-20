الرجاء في مواجهة الدفاع الحسني الجديدي وعينه على الهروب بالصدارة

يونس مردوخ يواجه فريق الرجاء الرياضي، اليوم الأحد، ضيفه الدفاع الحسني الجديدي على أرضية ملعب محمد الخامس، في الساعة الثامنة مساء.

ويدخل أبناء السلامي مباراة اليوم، من أجل تحقيق الفوز، ولا شيء غير الفوز، إذ يبعد بنقطة وحيدة على غريمه التقليدي في سبورة الترتيب 45 نقطة للرجاء، و44 نقطة للوداد.

وسيلعب الفريق الدكالي، من أجل العودة بنتيجة إيجابية من أرضية الرجاء، أو على الأقل العودة بالتعادل.

يذكر أن فريق الرجاء سيدخل المباراة وهو منقوصا من مجموعة من لاعبيه الأساسيين، أبرزهم الحافيظي، والعرجون، وبوطيب، كما تشهد هذه المباراة عودة اللاعب محمود بنحليب بعد تعافيه من الإصابة، التي عانى منها لشهور.

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