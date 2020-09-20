كورونا يربك كلية العلوم في مكناس.. إصابة أطر تربوية تؤجل الامتحانات وتعلق الخدمات

سبب ثبوت إصابة الكاتب العام لكلية العلوم في جامعة المولى إسماعيل في مكناس بفيروس كوفيد – 19، حالة ذعر، استدعت تدخلا عاجلا للجامعة، إذ قررت الاعلان عن تأجيل امتحانات الدورة الربيعية.

وأصدرت النقابة الوطنية للتعليم العالي في كلية العلوم في جامعة المولى إسماعيل في مكناس، أمس السبت، بلاغا أعلنت فيه عن إصابة الكاتب العام للكلية بكوونا، وطالبت فيه الإدارة بتوضيحات حول الوضع الوبائي بالمؤسسة، واتخاذ القرارات الضرورية، للحد من انتشار الوباء داخل المؤسسة.

كما طالبت النقابة ذاتها بإجراء اختبارات كورونا لكل مخالطي الكاتب العام، وتعزيز الإجراءات الضرورية، للحد من انتشار هذا الوباء داخل الكلية.

وفي السياق ذاته، عقد مجلس كلية العلوم اجتماعا عاجلا، مساء أمس، أعلن بعده، في بلاغ، عن ثبوت “إصابة بعض الأطر التربوية والإدارية بكورونا”، دون تحديد عددها، معلنا عن تأجيل امتحانات الدورة الربيعية، التي كانت ستنطلق، غدا الاثنين، وتعليق جميع الخدمات داخل المؤسسة لمدة أسبوعين.

ولم تحدد كلية العلوم في جامعة المولى إسماعيل في مكناس موعدا جديدا للامتحانات المؤجلة، ولكنها طمأنت الطلبة بالإعلان عن ذلك في أقرب الآجال.