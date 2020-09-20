ضحايا “فقيه” طنجة.. قاصرات يحكين قصصا مأساوية عن تعرضهن للاغتصاب والتحرش – فيديو

فيديو: يونس الميموني
قصص مأساوية حكتها قاصرات في قرية “الزميج”، نواحي طنجة، عن تعرضهن إلى اغتصاب، وتحرش من طرف “فقيه” كان يستدرجهن إلى مسجد، يوجد فيه كُتاب، من أجل إشباع غرائزه.
وكشفت قاصرات أن “الفقيه”، البالغ من العمر 43 سنة، الذي يؤم بالناس، ويشتغل مدرسا في كتاب المسجد، كان يستغل فترات معينة في الصباح، أو المساء، ليمارس على الضحايا الجنس، في إحدى الحجرات، ويهددهن في حال ما أوصلن ما وقع لهن إلى أولياء أمورهن.
وأضافت القاصرات أنهن، في حال ما لم يستجبن لنزوات الفقيه، ينهال عليهن بالضرب المبرح، وأوضحن أنهن حملن هذه المعاناة لسنوات طوال، قبل أن ينكشف أمر “الفقيه” بناء على شكايات أفراد الأسر، إذ تم توقيفه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وطالبت المشتكيات بإنزال أقصى العقوبات في حق الفقيه، وعدم إخراجه من السجن.
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