البيغ وسلمى رشيد.. أرقام يوتوب توضح مدى نجاح عملها “شلونج”

بعد يوم من إصدار سلمى رشيد لعملها الجديد، رفقة مغني الراب، دون بيغ، استطاع الكليب، الذي يحمل “شلونج”، السيطرة على يوتوب بفضل الأرقام العالية، التي حصدها.

واستطاع كليب “شلونج”، الصادر، ليلة أول أمس الجمعة، احتلال الرتبة الأولى في قائمة طوندونس يوتوب، منذ يوم أمس السبت، فيما وصل عدد المشاهدات، التي حصل عليها في أقل من 36 ساعة، لأزيد من 2.2 مليون مشاهدة.

وحصد العمل على يوتوب 149 ألف إعجاب مقابل 23 ألفا عبروا عن عدم إعجابهم، وهو ما يوضح أن أزيد من 86 في المائة من مجموع الحسابات المتفاعلة استحسن أصحابها العمل.

وجسدت أغنية سلمى، والبيغ قصة زوجين، وصلت علاقتهما إلى طريق مسدود، وكل واحد منهما يوجه اللوم إلى الآخر، ويحمله مسؤولية إفساد الحب، الذي جمعهما.

وتعامل البيغ، وسلمى رشيد في عملهما مع كاتب الكلمات، سمير المجاري، والملحن، رضوان الديري، والموزع، كريم الوكيلي، أما الكليب فأخرجه محمد علي العويني، وتم تصويره في مدينة الدارالبيضاء.