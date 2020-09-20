الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

الأحد 20 سبتمبر 2020

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 19 سبتمبر نزولا من 14 حالة في اليوم السابق.



وذكرت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج مضيفة أنها رصدت أيضا 21 حالة جديدة خالية من الأعراض وذلك مقابل 24 حالة في اليوم السابق.

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ولا تسجل الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة بالفيروس.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حاليا 85279، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.