مقتل 10 جنود تشاديين في عملية ضد "بوكو حرام"

الأحد 20 سبتمبر 2020

قُتل 10 جنود تشاديين بعد تعرضهم لكمين خلال مشاركتهم في عملية عسكرية ضد قاعدة لتنظيم بوكو حرام الإرهابي في منطقة بحيرة تشاد، وفق مسؤول المنطقة.



وقال صادق خطير، الأمين العام لإقليم بحيرة تشاد، إن "7 جنود أصيبوا أيضا بجروح في الكمين، الخميس، مؤكدا معلومات أدلى بها مصدر عسكري".

لكن المتحدث باسم الجيش عازم مبرماندوا لم يؤكد حصيلة القتلى، لافتا إلى أن "الجيش التشادي دمّر قاعدة بوكو حرام واستعاد أسلحة وذخائر".

واتخذت الجماعة الإرهابية التي نشأت في نيجيريا عام 2009 قواعد لها على جزر صغيرة تنتشر في بحيرة تشاد التي تحيط بها نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون.

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وشن الجيش التشادي هجوما على بوكو حرام في أبريل/نيسان بعد مقتل نحو 100 من جنوده في هجوم شنته الجماعة على إحدى قواعده.

وفر أكثر من 360 ألف شخص من منطقة بحيرة تشاد لتجنب الهجمات وكذلك الفيضانات، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وكان ديبي أقر في بداية أغسطس/آب بأن "بوكو حرام ما زال بإمكانها إلحاق الكثير من الضرر" بتشاد.

وتقع تشاد والنيجر ونيجيريا وكذلك الكاميرون على بحيرة تشاد التي تتألف من سلسلة بحيرات ومستنقعات تتخللها جزر صغيرة أصبحت ملاذا مثاليا لبوكو حرام.