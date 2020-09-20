شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 670 مصاباً من كورونا في الكويت والان مع التفاصيل

الأحد 20 سبتمبر 2020 سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 670 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 90.168 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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