كوريا الجنوبية تسجل 82 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 20 سبتمبر 2020

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية سجلت 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.



Advertisements

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض القول، إن من بين الحالات الجديدة 72 حالة عدوى محلية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الحالات 22 ألفاً و975 حالة.

ويشار إلى أن هذه أول مرة منذ 13 أغسطس الماضي تسجل فيها كوريا الجنوبية حالات إصابة يومية أقل من مئة حالة.