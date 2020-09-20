شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة البريطاني: وصلنا إلى نقطة حاسمة في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 20 سبتمبر 2020 قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأحد إن بلاده وصلت إلى نقطة حاسمة في مواجهتها لفيروس كورونا المستجد، محذرا من أنه إذا لم يتبع الناس القواعد الحكومية فسينتشر الفيروس وستكون هناك حاجة للمزيد من القيود.

وأضاف لقناة "سكاي نيوز "تواجه البلاد نقطة حاسمة وأمامنا خيار... الخيار هو أنه إما أن يتبع الجميع القواعد... أو سنضطر لاتخاذ مزيد من الإجراءات".

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