شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العُمانية: 93475 إجمالي الإصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 93475 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 846 وفاة، وبلغت حالات التعافي 85418 حالة.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـثلاثة الأيام الماضية 64 ، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 554 والمنومين في العناية المركزة 172 منومًا
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