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ترامب ينجو من محاولة اغتيال

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قالت وسائل إعلامية إن طردا بريديا كان موجها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم اعتراضه في بريد البيت الأبيض إثر احتوائه على مادة (الريسين) السامة.

وقال مسؤول في قوات إنفاذ القانون أن نتائج الفحصين الميداني والمعملي اللذين خضع لهما الطرد البريدي جاءت "إيجابية" لتؤكد احتواءه على هذه المادة.

كما أوردت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية بيانا للمكتب الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف.بي.آي) في العاصمة واشنطن يؤكد أن أفراد المكتب يجرون حاليا تحقيقات بالتعاون مع شركائهم في جهاز الخدمة السرية وهيئة التفتيش البريدي بشأن "رسالة مشبوهة جرى تلقيها في منشأة بريدية حكومية أمريكية" مضيفة أنه "في الوقت الحالي لا يوجد تهديد معروف للسلامة العامة".

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