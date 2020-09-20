شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة البريطاني: الالتزام بالإجراءات أو فرض قيود جديدة والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأحد إن بلاده وصلت إلى نقطة حاسمة في مواجهتها لفيروس كورونا المستجد، محذرا من أنه إذا لم يتبع الناس القواعد الحكومية فسينتشر الفيروس وستكون هناك حاجة للمزيد من القيود.

وأضاف : "تواجه البلاد نقطة حاسمة وأمامنا خيار ، وهو أنه إما أن يتبع الجميع القواعد .. أو سنضطر لاتخاذ مزيد من الإجراءات".