البنك المركزي يدعو الى الحيطة والحذر من مشاهير السويشال ميديا

دعا البنك المركزي العراقي، الاحد، الى الحيطة والحذر من مشاهير السويشال ميديا.
وقال البنك في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة كافة إتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر على الحركات المالية التي تتم من خلال (الحسابات المصرفية والمَحافظ الألكترونية وبطاقات الدفع الألكتروني بانواعها) والخاصة بمشاهير السوشيال ميديا، فضلاً عن تطوير سيناريوهات اكتشاف عمليات غسل الأموال الخاصة بهذه المؤسسات وبما يتناسب مع هذه الحالات بالتنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ان تطلب الأمر" .
واضاف "نحث بإتخاذ إجراءات العناية الواجبة المشددة على الحركات المالية لإصحاب المتاجر الألكترونية ( أصحاب مواقع التسويق الألكتروني والتسويق عبر وسائل التواصل الإجتماعي)".
وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفاً اهلياً و16 مصرفاً إسلامياً، إضافة إلى 19 مصرفاً أجنبياً، فضلاً عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.
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