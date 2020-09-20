بالمواعيد والقنوات الناقلة.. يوم مزدحم بالمباريات المثيرة





مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم

الهلال السعودي أمام شاهر خودرو الإيراني في تمام السادسة بتوقيت بغداد وتذاع عبر beIN Sports HD 7. وينتظر متابعو كرة القدم قمة الدوري الإنجليزي الليلة بين ليفربول وتشيلسي، كما يعود ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني للظهور من جديد في المسابقة المحلية أمام منافسه ريال سوسيداد، بينما يلتقي يوفنتوس نظيره سامبدوريا في الدوري الإيطالي في المباراة الأولى بالمسابقة.مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليومالهلال السعودي أمام شاهر خودرو الإيراني في تمام السادسة بتوقيت بغداد وتذاع عبر beIN Sports HD 7. شباب أهلي دبي الإماراتي أمام باختاكور في تمام الساعة التاسعة بتوقيت بغداد وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 8 . استقلال طهران الإيراني أمام الشرطة العراقي في تمام الساعة بتوقيت بغداد وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 7. مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

ساوثهامبتون أمام توتنهام في تمام الساعة الثانية بتوقيت بغداد وتذاع عبر beIN Sports HD 2.



نيوكاسل يونايتد أمام برايتون في تمام الساعة الرابعة بتوقيت بغداد وتذاع عبر beIN Sports HD 1. نيوكاسل يونايتد أمام برايتون في تمام الساعة الرابعة بتوقيت بغداد وتذاع عبر beIN Sports HD 1. تشيلسي أمام ليفربول في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت بغداد وتذاع عبر beIN Sports HD 1. ليستر سيتي أمام بيرنلي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت بغداد وتذاع عبر beIN Sports HD 2. مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

هويسكا أمام قاديش في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت بغداد وتذاع عبر beIN Sports HD 3. غرناطة أمام ديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت بغداد. ريال بيتيس أمام بلد الوليد في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت بغداد وتذاع عبر beIN Sports HD 3. ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت بغداد وتذاع عبر beIN Sports HD 3. Advertisements مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

بارما أمام نابولي في تمام الواحدة والنصف بتوقيت بغداد وتذاع عبر beIN Sports HD 4. جنوى أمام كروتوني في تمام الرابعة بتوقيت بغداد وتذاع عبر beIN Sports HD 4. ساسولو أمام كالياري في تمام السابعة بتوقيت بغداد وتذاع عبر beIN Sports HD 4. يوفنتوس أمام سامبدوريا في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت بغداد وتذاع عبر beIN Sports HD 4. مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

نيس أمام باريس سان جيرمان في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت بغداد وتذاع عبر beIN Sports HD 6. مينز أمام ستاد ريمس في تمام الساعة الرابعة بتوقيت بغداد وتذاع عبر beIN Sports HD 5. مونبلييه أمام أنجيه في تمام الساعة الرابعة بتوقيت بغداد وتذاع عبر beIN Sports HD 6. ستراسبورج أمام ديجون في تمام الساعة الرابعة بتوقيت بغداد.

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