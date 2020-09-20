"الهروب المعاكس".. الفرار إلى حيث الفرار بين الكوريتين

فرار المنشقين عن كوريا الشمالية صوب الجنوب أمر طبيعي في شبه الجزيرة الكورية، لكن أن يحصل الهروب المعاكس، فهذا هو الغريب بعينه..

فمع اعتقال الشرطة في كوريا الجنوبية أحد المنشقين عن جارتها الشمالية بينما كان يحاول العودة إلى بلاده، يعود فصل الفرار الغريب إلى الواجهة.

وقالت الشرطة في سيؤول إنها ألقت القبض على المنشق وهو في الثلاثين من عمره، حاول العبور إلى كوريا الشمالية.

وأضافت أن الرجل تم ضبطه وهو يدخل وحدة عسكرية في منطقة "شيورون" بإقليم جانجون، صباح الخميس الماضي، في محاولة للعبور إلى كوريا الشمالية، وكان بحوزته 4 هواتف محمولة وآلة قطع.

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وذكرت الشرطة أن الرجل انشق عن كوريا الجنوبية عام 2018 وكان يعيش في سيؤول، مشيرة إلى إجراء تحقيقات لمعرفة السبب والطريقة التي حاول بها العودة إلى كوريا الشمالية.

ويعد دخول كوريا الشمالية دون موافقة سيؤول مخالفا لقانون الأمن القومي.

وفي الآونة الأخيرة عاد ملف المنشقين العائدين إلى كوريا الشمالية يثير اهتمام وسائل الإعلام، بعد أن تحدثت بيونج يانج عن مشق يشتبه في إصابته بفيروس كورونا عبر الحدود وعاد لمسقط رأسه.

بعد أن زعمت بيونغ يانغ مؤخرًا أن منشقًّا يشتبه في إصابته بأعراض فيروس كورونا المستجد عبر الحدود بين الكوريتين وعاد إلى مسقط رأسه.

وفي يوليو/تموز الماضي، كسر أحد المنشقين القانون السائد في كوريا الجنوبية، وعاد إلى الشمال عبر السباحة في مصرف للمياه، متجاوزا كل الأسلاك الشائكة.