إنقاذ آلاف المدنيين الأفغان من مزارع الموت

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الأحد، إنقاذ حياة آلاف المدنيين، بعد تفكيك أكثر من 4 آلاف عبوة ناسفة في جميع أنحاء البلاد.



وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن الجيش الوطني عثر على 4776 عبوة ناسفة في مختلف أنحاء البلاد، وأبطل مفعولها خلال 6 أشهر، وفق ما نقلته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية المحلية.

وأكدت الوزارة أن عناصر طالبان زرعوا العبوات الناسفة على طرق عامة، في مناطق سكنية وعلى طرق سريعة.

وفي يوليو/تموز الماضي، تحدثت بيانات أمنية أفغانية رسمية عن مقتل وإصابة 2685 مدنيا، خلال 5 أشهر.