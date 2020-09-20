إنقاذ آلاف المدنيين الأفغان من مزارع الموت

الخليج 365الأحد 2020/9/20 01:30 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الأحد، إنقاذ حياة آلاف المدنيين، بعد تفكيك أكثر من 4 آلاف عبوة ناسفة في جميع أنحاء البلاد.
وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن الجيش الوطني عثر على 4776 عبوة ناسفة في مختلف أنحاء البلاد، وأبطل مفعولها خلال 6 أشهر، وفق ما نقلته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية المحلية.
وأكدت الوزارة أن عناصر طالبان زرعوا العبوات الناسفة على طرق عامة، في مناطق سكنية وعلى طرق سريعة.
وفي يوليو/تموز الماضي، تحدثت بيانات أمنية أفغانية رسمية عن مقتل وإصابة 2685 مدنيا، خلال 5 أشهر.
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