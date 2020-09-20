شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الفلبين تسجل 3311 إصابة جديدة بكورونا و55 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد، تسجيل 3311 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 وفاة.



وقالت الوزارة في نشرتها إن إجمالي الحالات المؤكدة ارتفع بذلك إلى 286743 إصابة فيما زادت الوفيات إلى 4984.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفلبين تسجل 3311 إصابة جديدة بكورونا و55 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.