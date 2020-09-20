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فيكتوريا الأسترالية تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ ثلاثة أشهر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020

فيكتوريا الأسترالية تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ ثلاثة أشهر

متابعات_ الخليج 365

قالت ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم الأحد، إنها تشهد تراجعاً حاداً في عدد الإصابات الجديدة بفيروس مما يعزز فرص تخفيف العزل العام المشدد في عاصمة الولاية خلال أسابيع.

 

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وذكرت الولاية، وهي ثاني أكبر ولايات أستراليا تعداداً للسكان وموطن نحو ربع سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة، أنها سجلت 14 حالة عدوى جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة وذلك في أدنى مستوى منذ 19 يونيو.

 

كما أعلنت الولاية تسجيل خمس حالات وفاة بالفيروس مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في أستراليا إلى 849.

وسجلت أستراليا نحو 26900 إصابة بفيروس كورونا في المجمل.

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