إغلاق مقهى ومخالفة 7 منشآت في دبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت اقتصادية دبي أن فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك قد نفذت 673 زيارة ميدانية يوم أمس، طالت مختلف أرجاء المدينة.



وأسفرت تلك الزيارات بالمجمل عن حالة إغلاق واحدة فقط لمقهى قام بإحياء حفلة لم يلتزم المغني خلالها بارتداء الكمامة مع عدم التزام الزبائن بالتباعد الجسدي وذلك بالتعاون مع دائرة السياحة بدبي. وأصدرت اقتصادية دبي أيضاً 7 مخالفات وحررت 5 تنبيهات، في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 660 منشأة.

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وكانت المنشآت المخالفة قد رصدت يوم أمس في عدد من المراكز التجارية والمدينة العالمية والبدع، وتنوعت أنشطتها بين محلات التجزئة وتجارة مواد البناء، إضافة إلى مجمع استهلاكي وبقالة وتجارة الملابس الجاهزة ومقهى، لعدم ارتداء الكمامات واتخاذ الاجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي ومن جهة أخرى، تم تحرير التنبيهات لأسباب تتعلق بعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي.

وتشدد فرق التفتيش في زياراتها الميدانية في المقام الأول على تطبيق الإجراءات بالكامل من قبل جميع المنشآت وكافة العاملين فيها ومتعامليها، بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية، ونشر الوعي بين كافة شرائح المجتمع، للحد من تفشي فيروس «كوفيد - 19» المستجد.

وتأتي هذه الحملات عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة، وأسهمت إلى حد كبير في عودة الحياة في إمارة دبي إلى طبيعتها تدريجيًا، وصولاً إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي وآمن. ولتحقيق هذه الغاية، تشدد اقتصادية دبي على ضرورة مساهمة فئات وشرائح المجتمع في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة. ويؤكد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أن الفرق الميدانية ستواصل مهمتها من دون أي تهاون مع المخالفات.

وتدعو اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.