شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 6148 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت روسيا اليوم الأحد تسجيل 6148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في ثاني يوم على التوالي تزيد فيها الأعداد اليومية المسجلة عن ستة آلاف، بما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليون و103399.



وقال المركز المعني بمكافحة كورونا إن 79 مريضا توفوا جراء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل الإجمالي الرسمي للوفيات إلى 19418.

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