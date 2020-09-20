شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لـ كارنيه عضوية مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أول صورة لكارنيه مجلس الشيوخ الجديد، حيث يتوافد أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين على مقر البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية، وكان النائب محمد عبد الحفيظ عضو مجلس الشيوخ عن محافظة المنيا أول الحضور، كما حضر النائب محمود بكرى أيضا عضو مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية، وكان فى استقباله شقيقه النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، كما حضر أيضا رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، عضو مجلس الشيوخ. Advertisements وتستقبل الأمانة العامة لمجلس الشيوخ بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين بقاعة البهو الفرعونى بمجلس النواب، وتم تخصيص 9 لجان من أعضاء الأمانة العامة لإنهاء الأوراق والمستندات الخاصة بالأعضاء الجدد.

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