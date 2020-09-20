18 إصابة جديدة بكورونا المستجد والإجمالي يتجاوز الـ 57 ألف حالة بسنغافورة

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 57 ألفًا و576 إصابة.
السنغافورية، اليوم /الأحد/ - أن الإصابات الجديدة تضمنت 4 حالات وافدة من الخارج خضعت لحجر صحي منزلي لدى وصولها سنغافورة، وحالة من المجتمع المحلي، والبقية من العمال المهاجرين.
وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت صحيفة "توداي أون لاين"
ولفتت الصحة السنغافورية، إلى أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة لتظل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 27 حالة، بينما تعافى 57 ألفا و142 شخصا.
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