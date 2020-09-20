اخبار العالم

بلغاريا تسجل 86 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم /الأحد/ تسجيل 86 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.


وقالت وزارة الصحة في بيان (نقلته

وكالة أنباء /صوفيا/ البلغارية على موقعها الإلكتروني) إن عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد وصل إلى 4506 حالات، من بينهم 723 مريضاً بالمستشفيات و37 في وحدات الرعاية المركزة.

 

مضيفة أن 48 مريضاً قد تماثلوا للشفاء التام من الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما توفى شخصان من جراء الإصابة بالعدوى في عموم البلاد.
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلغاريا تسجل 86 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا