بلغاريا تسجل 86 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم /الأحد/ تسجيل 86 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقالت وزارة الصحة في بيان (نقلته

وكالة أنباء /صوفيا/ البلغارية على موقعها الإلكتروني) إن عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد وصل إلى 4506 حالات، من بينهم 723 مريضاً بالمستشفيات و37 في وحدات الرعاية المركزة.

مضيفة أن 48 مريضاً قد تماثلوا للشفاء التام من الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما توفى شخصان من جراء الإصابة بالعدوى في عموم البلاد.

