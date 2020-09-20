إحباط عمليات إرهابية تستهدف مواطنين بالعاصمة بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، إحباط عمليات ارهابية تستهدف المواطنين بإحدى أحياء العاصمة بغداد خلال زيارة الأربعين.



وقالت الخلية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم /الأحد/ - "إن جهاز الأمن الوطني نفذ عملية نوعية اتسمت بالدقة في التنفيذ، وبناءً على معلومات استخبارية ومتابعة مستمرة عن محل

تواجد عنصر مهم من عناصر عصابات داعش الإرهابية في إحدى أحياء العاصمة .

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وشرع عناصر الجهاز في دائرة أمن بغداد بنصب الكمائن التي أسفرت عن إلقاء القبض على أحد قادة ما يسمى ولاية العراق/قاطع الجنوب، فور عودته

من المحافظات الشمالية لاستلامه منصباً عسكريا ضمن عصابات داعش الإرهابية".



وأضاف البيان، أن المعتقل كان يمهد للقيام بعمليات إرهابية تستهدف المواطنين في زيارة الأربعين، مشيرا إلى أنه اعترف لدى تدوين أقواله أصوليًا بقيادته المعارك ضد الأجهزة الأمنية في محافظة كركوك خلال عمليات التحرير.



وتابعت أن "عملية القبض تمت وفق أوامر قضائية وجرى إحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".