اقتحم العشرات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، فيما دنست عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الجامع القبلي، وذلك استجابة لدعوات جماعات الهيكل لتنفيذ اقتحامات واسعة بالتزامن مع عيد رأس السنة العبرية.
منظمات المعبد"، تستعد لتنفيذ سلسلة من الاقتحامات اليومية في المسجد الأقصى خلال ما يسمى "أيام التوبة" .
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الأحد/ - أن "جماعات الهيكل" المنضوية في إطار ما يسمى "اتحاد
والتي تمتد بدءا من اليوم وحتى الخميس المقبل حسب التقويم العبري لتشمل أداء صلوات فردية وتنفيذ ما يعرف بـ"السجود الملحمي" داخل الأقصى، بحراسة مشددة منشرطة الاحتلال، وذلك بقيادة عدد من حاخامات الجماعات المتطرفة.
وأضافت، أن هذا الاتحاد نشر دعوات لحث جميع المتطرفين على اقتحام الأقصى بشتى الوسائل الممكنة، وذلك لتعويض أثر قيود الحركة التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية خلال الأعياد اليهودية.
وكانت الجماعات المتطرفة قد راهنت على إغلاق المسجد الأقصى في وجه المسلمين خلال هذه الفترة، ولكن بعد فشل هذه الخطوة أعادت بشكل عاجل التنسيق مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي، لضمان فتحه أمام المستوطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر مستوطنون يقتحمون الأقصى وشرطة الاحتلال الإسرائيلي تدنس الجامع القبلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.