أمريكا: عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران دخلت حيز التنفيذ

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران مجددا دخلت حيز التنفيذ، محذرة من عواقب ستطال من يخالف تلك العقوبات أو يحاول اختراقها.
- "أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أدركت دائما أن أكبر تهديد للسلام في الشرق الأوسط يأتي من إيران، التي أدت جهودها العنيفة لنشر الثورة إلى مقتل الآلاف وزعزعة حياة الملايين من الأبرياء، وأن التاريخ يظهر أن الرضى بذلك يشجع مثل هذه الأنظمة".
وأوضحت الوزارة، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم /الأحد/
ولفتت الخارجية الأمريكية، إلى أن إعادة فرض العقوبات على إيران تتم بموجب آلية "سناب باك"، تحت مظلة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231.
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