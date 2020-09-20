إيطاليا.. بدء التصويت على تعديل دستوري لتقليص عدد نواب البرلمان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 سبتمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ 58 دقيقة

يتوجه الإيطاليون نحو صناديق الاقتراع اليوم الأحد، وغدا الإثنين، للاستفتاء على تعديل دستوري لتقليص عدد نواب البرلمان .

ومن المقرر أن يصوت الناخبون الإيطاليون أيضاً في الانتخابات المحلية إلى جانب الاستفتاء الدستوري، رغم المخاوف من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وإذا أظهرت نتائج الاستفتاء، المقررة مساء غد الإثنين، الموافقة على خفض مقاعد البرلمان الإيطالي بنحو 345 نائبا ، سيجري تقليص عدد أعضاء مجلس النواب من 630 نائباً إلى 400 ، ومجلس الشيوخ من 315 إلى 200.

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وستجري الانتخابات المحلية الإيطالية في 7 أقاليم ونحو ألف مدينة، بما في ذلك البندقية في الشمال وريجيو كالابريا في الجنوب حيث يرجح أن يشارك في الانتخابات نحو 51.5 مليون ناخب .

وتشير استطلاعات إلى أن حزبي الحكومة الوطنية الإيطالية الرئيسية (حركة الخمس نجوم المناهضة للمؤسسات، والحزب الديمقراطي من تيار يسار الوسط) سيحققان نتائج ضعيفة.

وتتوقع المعارضة بقيادة ماتيو سالفيني من حزب الرابطة اليمينية الإيطالي المتطرف، الفوز في 3 مناطق على الأقل، بما في ذلك فينيتو وليجوريا في الشمال.

ومع ذلك، من غير المرجح أن تسفر هزيمة الأحزاب الحكومية عن الإطاحة برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.