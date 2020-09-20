كورونا.. 809 إصابة جديدة بالإمارات و1078 حالة تعافٍ في السعودية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 سبتمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ ساعة واحدة

سجلت الإمارات 809 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالة وفاة واحدة .

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 103.124 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19” والمخالطين لهم وعزلهم.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 809 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات 84.242 حالة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

Advertisements

وأكدت الوزارة شفاء 722 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتعافين 73.512.

كما أشارت إلى وفاة مصاب نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 404 حالات.

السعودية تسجل 551 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة السعودية ، السبت، تسجيل 551 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 329271 حالة، من بينها 15383 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1166 حالة حرجة، كما تم تسجيل 1078 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 309430 حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 551 حالة منها 42% إناث، و58% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات 4458 حالة، بإضافة 28 حالة وفاة جديدة، لافتة إلى أنه تم إجراء 43032 فحصا مخبريا جديدا.