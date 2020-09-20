كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 11:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر صحيفة خليجية: الإمارات تقف بجانب الأشقاء والأصدقاء عند المحن والأزمات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيّرت دولة الإمارات، جسراً جوياً متواصلاً لإغاثة الأشقاء في السودان، لمساعدتهم على تجاوز المحنة التي ألمّت بهم، بسبب الفيضانات التي اجتاحت غالبية مناطق البلاد، وخلّفت عشرات الضحايا، فضلاً عن تهدّم عشرات آلاف المنازل.

وساهمت دولة الإمارات، قوافل المساعدات الإنسانية المكثفة، في تخفيف معاناة مئات الآلاف من المنكوبين في حوالي 16 ولاية، عبر توفير الاحتياجات الإنسانية والإيوائية الضرورية لهم، وفقا للبيان.

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ووجهت دولة الإمارات، رسالة إنسانية، قائمة على مد يد العون إلى المحتاجين، والوقوف إلى جانب الأشقاء والأصدقاء عند المحن والأزمات، هي رسالة حضارية ونهج راسخ ومستمر في سياسة الدولة، منذ تأسيسها وحتى اليوم.

وتواصل الإمارات دعم الشعب اليمني، عبر تقديم المساعدات الغذائية والصحية، ودعم البنية التحتية في مختلف المناطق، حيث وصلت يد الخير الإماراتية إلى سكان القرى البعيدة في حضرموت، ووفرت لها الرعاية الطبية عبر عيادات متنقلة، وذلك في سياق الدور الإنساني الذي تقوم به الدولة لتخفيف معاناة السكان في اليمن الشقيق.