طقس الأحد.. سحب منخفضة مع زخات رعدية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة اليوم الأحد، أن تتشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل المحيطية الشمالية والوسطى.

كما ستتميز الاجواء بصعود سحب مدارية جنوب المملكة مصحوبة بزخات رعدية محلية ، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالجنوب الشرقى والأطلس و جنوب المنطقة الشرقية.

وسيكون الطقس مستقرا على العموم مع مرور سحب من الأجواء العليا شمال المملكة مع تسجيل زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

Advertisements

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 11 و 17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، ما بين 24 و 30 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 22 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 38 و 42 درجة بالجنوب الشرقي وداخل سوس و الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و 38 درجة بسهول تادلة والرحامنة وداخل الشياضمة و هضاب الفوسفاط، ما بين 27 و 32 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والريف و السهول الأطلسية و ما بين 22 الى 27 درجة بالقرب من السواحل و بالمرتفعات.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز وما بين طرفاية وبوجدور، وهائج إلى قوي الهيجان بين آسفي وسيدي إفني، وهائجا بباقي السواحل.