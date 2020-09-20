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شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عدد من عناصر مليشيا الحوثي من أبناء إب بنيران قوات الجيش اليمني والان مع التفاصيل
الأحد 20 سبتمبر 2020
قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي من أبناء محافظة إب، بنيران قوات الجيش الوطني بعدد من الجبهات.
وقالت مصادر مطلعة إن عدد من مسلحي المليشيا من أبناء محافظة إب، لقوا مصرعهم بجبهات جنوب مأرب والبيضاء وصرواح ونهم والجوف خلال الساعات الماضية.
مصادر مطلعة أفادت أن من بين صرعى مليشيا الحوثي من أبناء محافظة إب، الصريع أصيل محمد أحمد راشد القعطبي من أبناء مديرية القفر، والصريع عادل مهيوب أحمد السعيدي من أبناء مديرية المشنة، والصريع خالد مصطفى محمد السعدي من أبناء مديرية المشنة، والصريع داوود سليمان حمود التويتي من أبناء مديرية المخادر، والصريع صلاح علي فارع محمد الوجيه من أبناء مديرية ريف إب.
وبحسب المصادر فقد شيعت المليشيا الحوثية خلال اليومين الماضيين عدد من عناصرها الذين قتلوا بنيران قوات الجيش بينهم الصريع رشاد عبده قائد العوش من أبناء مديرية السبرة، والصريع عبدالله عبدالعزيز صالح الشامي من أبناء مديرية السدة، والصريع محمد عبده عباس الحميري من أبناء مديرية القفر، والصريع نسيم حميد محمد العثماني من أبناء مديرية يريم، والصريع حسن محمد علي القادري من أبناء مديرية النادرة شرق المحافظة، والصريع محمد علي عبدالله الخولاني من أبناء مديرية القفر شمال محافظة إب.
وأضافت المصادر أن من بين صرعى المليشيا الحوثية الصريع شهاب عبدالله مرشد الطويل، والصريع محمد سعيد عبده السماوي وكليهما من أبناء مديرية ريف إب، والصريع محمد ناصر أحمد الصوفي بمديرية يريم، والصريع منير عبده محمد الطاهش وكليهما من أبناء مديرية يريم، والصريع مختار محمد مثنى مثنى الصلاحي من أبناء مديرية ذي السفال
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