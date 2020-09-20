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شكرا لقرائتكم خبر عن الحديدة.. الهلال الإماراتي يسير قافلة إنسانية إلى مخيم العيلي بالخوخة والان مع التفاصيل
الأحد 20 سبتمبر 2020
سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة إنسانية إلی مخيم العليلي، بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة بالساحل الغربي، تشمل هذه القافلة 25 طنًا من المواد الغذاٸية ومواد إيواٸية مصحوبة بالعيادات المتنقلة بكامل طواقمها ومستلزماتها الطبية والأدوية المجانية۔
وفور وصول القافلة إلی المخيم الذي يسكنه 1200 أسرة نازحة من مناطق الحديدة كافة، وقد باشرت فِرَق الإغاثة بتوزيع المٶن الغذاٸية والإيواٸية الأسر القاطنة بالمخيم كافة.
فيما قام الفريق الطبي للعيادات المتنقلة باستقبال ومعاينة الحالات المرضية الموجودة في المخيم؛ منها: حالات الحمّی والإسهلات والملاريا وأمراض الجهاز التنفسي والطفح الجلدي الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة وخاصة الأطفال والنساء، وقدمت العيادات المتنقلة الادوية المجانية اللازمة لمعالجة الأمراض المنتشرة، وكذا عمل الفحوصات اللازمة للكشف المبكر عن أمراض الكوليرا وفيروس كورونا و في تصريح لمسٶول الإدارة الإنسانية في الهلال، أكد فيه أن توزيع السلال الغذائية والمساعدات لجميع الأسر النازحة في مخيم العليلي الذي شمل 1200 أسرة، وتقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية لهم للتخفيف من معاناتهم جراء الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها.
وكذلك عبر عدد من النازحين عن شكرهم وامتنانهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على دعمها الإنساني الذي تقدمه للنازحين والأسر المحتاجة، في الجوانب الإغاثية والإنسانية، وأن دولة الامارات هي السباقة دومًا بالبذل والعطاء والوقوف إلی جانب المساكين والفقراء في اليمن خصوصًا والعالم عمومًا۔
ويواصل الهلال الأحمر الإماراتي تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية لسكان الساحل الغربي والنازحين والمتضررين من مياه السيول والأمطار عبر مراحل وخطط مدروسة وخطی إنسانية ثابتة، وتأمل الخير للجميع وعودة الحياة إلی نصابها ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين تُعدّ من الأولويات۔ ويذكر، أن هيئة الهلال الأحمر مستمرة بتوزيع السلال الغذائية دوريًا في كل 21 يوم للنازحين في المخيمات منذ أربع سنوات
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