هيئة صحة دبي تدعو شركات الأغذية إلى فحص يومي لعمال التوصيل للمنازل

الأحد 20 سبتمبر 2020

طالب أطباء في هيئة الصحة في دبي، شركات الأغذية، خاصة محلات السوبر ماركت والبقالات والمطاعم، بضرورة فحص عمال التوصيل للمنازل يومياً، والتأكد من التزامهم بالمعايير والاشتراطات الصحية للنظافة.



وقالت الدكتورة ندى الملا اختصاصي أول طب الأسرة، مع التزام الناس في بيوتهم، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة كوفيد 19، انتعشت خدمة التوصيل للمنازل، خاصة المواد التموينية، تجنباً لمخالطة الآخرين، وفقا للبيان.

وأضافت أن العديد من الشركات بدأت باتباع أساليب جديدة في خدمات توصيل الطلبات لزبائنها، منها خدمة التوصيل «دون ملامسة»، والتي تتم عبر إرسال عامل التوصيل رسالة نصية للزبون، تفيد بأن طلبه أصبح عند باب منزله.

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وقالت الملا: لا توجد توصية تمنع طلب الطعام من الخارج، حيث إن الفيروس لا يعيش على الطعام، لكن نحرص هذه الفترة على أن يكون الأكل بمستوى جيد، ومطبوخاً جيداً، وساخناً عندما يصل البيت، ويجب تقليل الاحتكاك مع مندوب التوصيل.

بدورها، قالت الدكتور هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بالهيئة، هناك بعض الإجراءات التي ينصح باتباعها لشركات توصيل الطعام، تشمل الشخص المكلف بالتوصيل، حيث يجب التحقق من درجات حرارته يومياً، وتسليم الطلبية دون أي ملامسة بينه وبين العميل، وفي حالة الضرورة، الحفاظ على المسافة الكافية، كما يجب نصح العاملين في التوصيل، وتدريبهم حول ممارسة النظافة الصحية الجيدة، وعدم العمل إذا كانوا مصابين بأي عدوى تنفسية، وأضافت، يجب عدم السماح للشخص بلمس الطعام مباشرة، وينبغي أن تكون هناك تعليمات بعدم لمس أو فتح حاويات الطعام، كما يجب على الأشخاص المكلفين بالتوصيل، غسل أو تعقيم أيديهم بشكل متكرر، قبل وبعد التوصيل، إضافة إلى ضرورة تعقيم أكياس أو حقائب التسليم بشكل متكرر، وبعد كل عملية تسليم العميل، ويجب على العميل تجنب دفع النقود، واستخدام بطاقة الائتمان بدلاً من ذلك، لتجنب لمس الأوراق النقدية، والذي قد يكون ملوثاً، كما يجب على العملاء التقاط طلبات الطعام الخاصة بهم من الأكياس أو الحقائب الموضوعة على الأرض، من قبل رجل التوصيل، مع بقاء الشخص على مسافة لا تقل عن متر واحد.

وأوضحت أنه ينبغي على العملاء، تنبيه الشركة بضرورة التأكد من صحة رجل التوصيل، وأن يطلب منه زيارة الطبيب، إذا كان يعاني من أي عدوى تنفسية، ويفضل طلب الطعام المطهو جيداً، وتجنب طلب الأطعمة النيئة، وأيضاً يجب تناول الطعام فوراً وهو ساخن، أو عند تركه لفترة، يفضل التأكد من تسخينه بشكل جيد، مؤكدة أن خدمة التوصيل إلى المنازل، تكون آمنة في حال اتبع عمال التوصيل الإجراءات الوقائية اللازمة، ومنها حرص عمال التوصيل على غسل أيديهم جيداً قبل كل عملية توصيل وبعدها، وعدم ملامسة الأسطح في الوجهة التي ينوون توصيل الطلب إليها، أو مصافحة أحد خلال عملية التوصيل، للمساعدة في الوقاية من العدوى.