مصر تقترب من بناء أعلى برج في القارة الأفريقية

الأحد 20 سبتمبر 2020

تفقد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس السبت، منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد أعمال صب حوائط الدور الخامس والأربعين من "البرج الأيقوني"، وهو أعلى برج في القارة الأفريقية.



والبرج أحد المباني المميزة لمشروع العاصمة الجديدة، ويرتفع عند اكتماله لنحو 385 متراً، وقد تم الوصول حاليا لارتفاع 220 مترا، وهو ما يتخطى ارتفاع برج القاهرة، وفق ما نقل حساب رئاسة مجلس الوزراء على "فيسبوك".

وأوضح مدبولي أن منطقة الأعمال المركزية ستصبح علامة مميزة بالعاصمة الجديدة، بل ستكون مزارا للمصريين، مكلفا الشركة الصينية المنفذة للمشروع بالانتهاء من كامل أعمال البناء الخارجي بالأبراج آخر أكتوبر 2021.

كما استمع رئيس الوزراء المصري إلى عرض مُجمع للأعمال المنجزة في مختلف مكونات منطقة الأعمال المركزية، من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار.

وتم استعراض موقف تفصيلي لتنفيذ كل برج من الأبراج الأخرى بالمنطقة على حدة، من حيث معدل سير العمل، وما تم تنفيذه من أعمال صبة الخرسانة، وأعمال التأسيس، والأعمال الكهروميكانيكية، وأعمال تركيب الواجهات الزجاجية، وأعمال الحفر لأنفاق الخدمات، وكذلك الأعمال المتبقية والبرنامج الزمني للانتهاء من هذه المشروعات.

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وأكد رئيس الوزراء على اعتزازه بهذا المشروع الذي يتم تنفيذه وفق أحدث النظم العمرانية ليشكل أيقونة العاصمة الجديدة، ويتيح فرص عمل تصل إلى نحو 8 آلاف فرصة بنهاية العام، فضلا عن فرص تدريب وتبادل خبرات مع الجانب الصيني المنفذ للمشروع.

وأشاد مدبولي بمعدل التنفيذ والتأكيد من جانب مسئولي المشروع، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من 10 أبراج قبل نهاية العام، وشدد على أهمية سرعة إنجاز هذا المشروع، مكلفا بأن يتم الانتهاء من الأعمال الخارجية بجميع الأبراج بحلول 30 أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن رئيس الوزراء المصري، زار السبت مقر وزارة المالية، أول المباني التي اكتمل تأثيثها وتجهيزها بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، المقرر بدء العمل به أوائل العام المقبل.

وأقيم الحي على مساحة 1.5 مليون متر مربع، بما يعادل 360 فدانا، تشغل المنشآت منها 250 ألف متر مربع، بما يعادل 60 فدانا، بإجمالي مسطحات بنائية 2 مليون متر مربع، بنسبة بنائية 20 بالمئة، والباقي مسطحات خضراء وطرق.

ويشمل المشروع 10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة بالإضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب، ومحور رئيسي يتوسط المباني الوزارية بمسطح 430 ألف متر مربع.