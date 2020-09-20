شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تعلن عودة كل العقوبات الدولية على إيران والان مع التفاصيل

الأحد 20 سبتمبر 2020 أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس السبت أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران "دخلت مجددا حيز التنفيذ"، محذرا من "عواقب" في حال فشلت الدول الأعضاء في المنظمة الأممية بتنفيذ هذه العقوبات.

Advertisements وأضاف بومبيو "إذا أخفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في القيام بواجباتها بتنفيذ هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتنا الداخلية لفرض عواقب على هذه الإخفاقات وضمان ألا تجني إيران مكاسب حظر الأمم المتحدة لهذا التحرك".

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