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المشتركة تُخمد مصادر نيران حوثية على مناطق سكنية بالحديدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 20 سبتمبر 2020

أخمدت القوات المشتركة، مصادر نيران لمليشيات الحوثي استهدفت مناطق سكنية في مدينة الحديدة، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

 

 وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة: إن المليشيات الحوثية استهدفت مناطق سكنية شرق وجنوب مدينة الحديدة، بأنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

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 وأضاف المصدر، أن القوات المشتركة رصدت مصادر النيران الحوثية ووجهت لها ضربات مركزة حققت إصابات مباشرة في جيوب المليشيات، وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى، وتكللت بإخماد مصادر النيران الحوثية.

 

 يذكر أن القوات المشتركة ألحقت بالمليشيات الحوثية خسائر فادحة في الأيام الماضية؛ إذ تمكنت من استهداف تعزيزات وتحركات لمجاميع حوثية مسلحة في الجبلية، ولقي ثلاثة من قناصة المليشيات مصرعهم في المنطقة نفسها.

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