شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تقصف حيس جنوب الحديدة بالمدفعية الثقيلة والان مع التفاصيل

الأحد 20 سبتمبر 2020 قصفت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، مدينة حيس جنوب الحديدة بالقذائف المدفعية الثقيلة، في إطار خروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار.

وأطلقت المليشيات قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120، والقذائف عيار 82، صوب الأحياء السكنية المكتضة بالسكان. Advertisements فيما قامت بقايا جيوب المليشيات المتمركزة في مناطق سيطرتها باستهداف أحياء سكنية متفرقة من المدينة، مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة والأسلحة القناصة. وخلّفت عمليات القصف والاستهداف الحوثية المتواصلة حالة من الهلع في أوساط السكان؛ خوفًا من ارتكاب المليشيات مجازر جديدة بحق المدنيين، عقب أيام من سقوط ضحايا مدنيين بينهم أطفال في المدينة بعد تعرض منزلهم لقصف الحوثيين.

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