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اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للإغلاق في لندن

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 20 سبتمبر 2020

تجمع أكثر من ألف شخص في وسط لندن أمس السبت للاحتجاج على إجراءات العزل العام التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس لكن الشرطة تمكنت من فض الاحتجاج.

 

وجاء الاحتجاج الذي أدى إلى اعتقال 32 شخصا في وقت يبحث فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون ما إذا كان سيعيد فرض بعض قيود الإغلاق في جميع أنحاء انجلترا.

 

وحمل المتظاهرون لافتات عليها عبارات "كوفيد خدعة" و "جسدي خياري: لا للكمامات الإلزامية" ووجهوا هتافات للشرطة قائلين "اختاروا من تقفون إلى جانبه".

 

وقالت الشرطة إن الأوامر صدرت للمتظاهرين بمغادرة ساحة الطرف الأغر على أساس أن المظاهرة تعرض المشاركين فيها وغيرهم من الجمهور للخطر.

 

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وأضافت شرطة العاصمة في بيان إن ما جري من أحداث "يعني أننا سنتخذ الآن إجراءات الإنفاذ لتفريق من بقوا في المنطقة".

 

وبموجب قوانين فرضت للحد من تفشي وباء كوفيد-19، لا يتم السماح للناس في انجلترا بالتجمع في مجموعات تزيد على ستة أفراد. وهناك استثناءات تتعلق بالاحتجاجات السياسية، إلا أنها تتوقف على اتباع منظميها للإرشادات التي من شأنها الحد من خطر انتشار المرض.

 

وجرى تغريم المنظمين لاحتجاجات سابقة على إجراءات العزل بما يصل إلى عشرة آلاف جنيه استرليني (12914 دولارا).

 

وعبر بعض المحتجين في مظاهرة اليوم عن معارضتهم للتطعيم الإجباري بالإضافة إلى عدم الثقة في الحكومة ووسائل الإعلام ومنظمة الصحة العالمية.

 

وشهدت بريطانيا أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بسبب حيث سجلت أكثر من 41 ألف حالة.

 

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