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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 20 سبتمبر 2020
قالت وزارة الصحة المصرية أمس السبت إنها سجلت 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة نزولا من 131 إصابة و18 وفاة في اليوم السابق.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم أمس السبت، هو 101900 حالة من ضمنهم 88666 حالة تم شفاؤها، و5750 حالة وفاة".
كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.
وفي أحدث تخفيف للإجراءات، ذكرت الحكومة مؤخرا أنها ستسمح بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة اعتبارا من 21 سبتمبر وذلك بعد حظرها لشهور في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.
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