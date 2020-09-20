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ألمانيا تجري أكبر إخلاء في تاريخها

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بدأت عملية إخلاء كبيرة في مدينة مونستر غربي ألمانيا صباح اليوم الأحد لإبطال مفعول خمس قنابل جوية تعود للحرب العالمية الثانية.

واضطر 16 ألف شخص لمغادرة منازلهم في حي "ماوريتس" بمدينة مونستر الواقعة بولاية شمال الراين. وقال عمدة المدينة ماركوس ليفه صباح اليوم الأحد: "إنها أحد أكبر إجراءات الإخلاء في تاريخ ألمانيا".

ومن المقرر في وقت لاحق من صباح اليوم فحص الخمسة قنابل التي لم تنفجر، بشكل أقرب في ثلاثة مواقع، على أن يقوم الخبراء التابعون لهيئة التخلص من الذخائر بإبطال مفعول القنابل بشكل متزامن بعد ذلك.

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