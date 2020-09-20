شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. روسيا تكسر حاجز الـ 6 آلاف إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت روسيا اليوم الأحد تسجيل 6148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في ثاني يوم على التوالي تزيد فيها الأعداد اليومية المسجلة عن ستة آلاف، بما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليون و103399.

وقال المركز المعني بمكافحة كورونا إن 79 مريضا توفوا جراء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل الإجمالي الرسمي للوفيات إلى 19418.