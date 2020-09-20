شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان: تدريبات الصين العسكرية تشكل تهديدا للمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

قالت رئيسة تايوان تساي إينج وين اليوم الأحد إن اقتراب طائرات صينية من الجزيرة على مدى اليومين الماضيين يوضح أن بكين تشكل تهديدا للمنطقة بأكملها كما أظهرت للتايوانيين بوضوح أكبر حقيقة الحكومة الصينية.

وكانت عدة طائرات صينية قد حلقت وعبرت خط المنتصف في مضيق تايوان ودخلت لمنطقة تحديد الهوية للدفاعات الجوية للجزيرة يومي الجمعة والسبت مما دفع تايوان لإرسال مقاتلاتها لاعتراضها وتحذيرها. وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها.

وجرت التدريبات بالتزامن مع زيارة كيث كراش وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية إلى تايبه وهو أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية يزور تايوان منذ أربعة عقود.