شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تنشئ كيانات جديدة لمراقبة شركات التكنولوجيا العملاقة والان نبدء بالتفاصيل

قال ثيري بريتون، مفوض الاتحاد الأوروبي، إن الإتحاد الأوروبي يرغب في تشكيل سلطات جديدة لمعاقبة شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك إجبارها على تفكيك نشاطها أو بيع بعض من عملياتها في أوروبا،إذا كانت هيمنتها على السوق تهدد مصالح العملاء والمنافسين الأصغر.

وأضاف التقرير أن المقترحات تشمل نظام تصنيف، سيتم استخدامه للسماح للجمهور وأصحاب المصالح في تقييم سلوك الشركات، في مجالات مثل الالتزام الضريبي.

وقالت وسائل إعلام إن التشريع الجديد سيزيد من سلطات الاتحاد الأوروبي لفحص الطريقة التي تجمع بها شركات التكنولوجيا معلومات حول المستخدمين، مضيفة أنه إذا منعت الشركات المستخدمين من تحويل المنصات أو إجبار العملاء على استخدام خدمة واحدة فقط، سيؤدي ذلك إلى عقوبات أكثر صرامة من قبل الاتحاد الأوروبي.